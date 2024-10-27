Впервые за 31 год. Тоттенхэм повторил достижение клуба

Английский "Тоттенхэм" впервые за 31 год установил достижение в клубе.

На матч против "Кристал Пэласа", "Тоттенхэм" в стартовом составе выпустил Майки Мура, которому в данный момент 17 лет и 77 дней (2 месяца и 17 дней). Это самый молодой игрок вышедший в стартовом составе "Тоттенхэма"

Майки Мур (17 лет, 77 дней) - самый молодой игрок, вышедший в стартовом составе в матче Премьер-лиги за "Тоттенхэм Хотспур", - написала Opta.

Последний раз "Тоттенхэм" выпустил молодого игрока в сентябре 1993 года . Стивен Карр вышел против "Ипсвич Таун" в возрасте 17 лет, 28 дней.

"Тоттенхэм" проиграл в матче Премьер-Лиги против "Кристал Пэласа" (0:1). Сейчас "Тоттенхэм" занимает 8-е место в турнирной таблице.