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Впервые за 31 год. Тоттенхэм повторил достижение клуба
Это не зависело от исхода матча
Getty Images/Global Images Ukraine
Английский "Тоттенхэм" впервые за 31 год установил достижение в клубе.
На матч против "Кристал Пэласа", "Тоттенхэм" в стартовом составе выпустил Майки Мура, которому в данный момент 17 лет и 77 дней (2 месяца и 17 дней). Это самый молодой игрок вышедший в стартовом составе "Тоттенхэма"
Майки Мур (17 лет, 77 дней) - самый молодой игрок, вышедший в стартовом составе в матче Премьер-лиги за "Тоттенхэм Хотспур", - написала Opta.
Последний раз "Тоттенхэм" выпустил молодого игрока в сентябре 1993 года . Стивен Карр вышел против "Ипсвич Таун" в возрасте 17 лет, 28 дней.
"Тоттенхэм" проиграл в матче Премьер-Лиги против "Кристал Пэласа" (0:1). Сейчас "Тоттенхэм" занимает 8-е место в турнирной таблице.
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