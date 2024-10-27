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Манчестер Сити на несколько недель потерял атакующего игрока
Бельгиец будет залечивать травму
Getty Images / Global Images Ukraine
По сообщениям Cityxtra, вингер "Манчестер Сити" Жереми Доку из-за травмы выбыл как минимум до завершения следующей международной паузы (вторая половина ноября).
21-летний бельгиец травмировался в матче с "Вулверхэмптоном" в рамках 8-го тура АПЛ. Точный характер повреждения не сообщается.
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В этом сезоне Доку провел за "горожан" 10 матчей, в которых забил 4 гола и отдал 2 ассиста. Он принимал участие в чемпионате, Кубке английской лиги и Лиге чемпионов.
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Источник:cityxtra.co.uk
Опубликовал: Виктор Иванчук
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