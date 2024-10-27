АПЛ. Арсенал – Ливерпуль 2:2. Возвращают Манчестер Сити на первое место

Английская Премьер-лига, девятый тур

"Эмирейтс" (Лондон)

Главный арбитр: Энтони Тейлор

До этого тура “Ливерпуль” шел первым в турнирной таблице и еще ни разу в текущем сезоне во всех турнирах не сыграл вничью. “Арсенал” находился на третьем месте и готовился к борьбе. Но лучше всего ситуацией воспользовался "Манчестер Сити". Сегодняшний результат – ему на руку.

Игра была ровной, если принимать во внимание все 90 минут. На старте команды присматривались друг к другу, никуда не торопились. А на девятой минуте Уайт со своей половины поля отдал на ход Сака. Вингер убрал Робертсона и пробил в ближний угол. Ох и пострадал сегодня шотландец от Букайо. Слот вынужден был его заменить во втором тайме, потому что очень много единоборств проигрывал Робо.

А для Сака этот гол стал 50 в рамках АПЛ. В текущем чемпионате – 10 результативных действий (3+7). Невероятного веса футболист, от которого исходило сегодня много обострения.

From his first Premier League goal to his 50th ✨ pic.twitter.com/OdiAsDk3uV — Premier League (@premierleague) October 27, 2024

Но не все в "Арсенале" играют, как Букайо. На 15-й минуте Мерино не смог принять мяч, и Салах едва сразу не наказал за ошибку. Мяч после его удара полетел мимо створа. Через три минуты все-таки "Ливерпуль" забил. После подачи с углового от Трента продолжил мяч Диас, а ван Дейк перевел круглого в ворота. Дебютный гол в этом сезоне для центрбека. Ударно начали команды.

Много прессингов было от обеих команд. На 32 минуте из-под него без ошибки не смогли выйти гости, но Хаверц быстрое контрнаступление завершил ударом выше ворот. А под конец матча работа тренера по стандартам "Арсенала" Николя Жовера дала свои плоды. Именно после подачи со штрафного завершилась голом Мерино. Дебютный для испанца в АПЛ.

Во втором тайме преимуществом владели гости – они пытались отыграться. Только это было трудно сделать против организованной обороны подопечных Артеты. В основном мячи переводились на фланги, оттуда шли подачи, а затем выносы со штрафного. И так по кругу. У “Арсенала” было похоже: контратака, подача и вынес от соперника. Ничего особенного.

Вплотную до 81 минуты. Нуньес открылся впереди на забег и получил длинную передачу от партнера. Дождался открывания от Салаха и отдал в центр. Египтянин пробил в левый угол.

Несмотря на потери защитников: красная Салиба, травма Габриэля, возможное повреждение Тимбера, Зинченко так и не появился на поле. На левый фланг обороны Артета на 76-й минуте выпустил 18-летнего Льюиса-Скелли. Пока у украинца в "Арсенале" не клеится.

Спасли мерсисайдцы два очка в матче против принципиального соперника, который лучше сегодня реализовывал свои случаи. Но самым большим победителем сегодня вышел "Манчестер Сити". После ничьей оппонентов именно "горожане" возглавили турнирную таблицу. Гвардиола – в своем стиле.

Man City stay top after Liverpool are held by Arsenal ???? pic.twitter.com/qW3f8ltnlj — Premier League (@premierleague) October 27, 2024

"Арсенал" – "Ливерпуль" 2:2

Голы: Сака 9, Мерино 43 – ван Дейк, Салах 81

"Арсенал": Рая – Партей, Уайт, Габриэл (Кивьор 54), Тимбер (Льюис-Скелли 76) – Мерино, Райс – Сака (Габриэл Жезус 85), Троссард, Мартинелли (Нванери 85) – Хаверц

"Ливерпуль": Келлехер – Александер-Арнольд, Конате, ван Дейк, Робертсон (Цимикас 63) – Джонс (Эндо 90+2), Гравенберх, Макаллистер (Собослай 63) – Салах, Нуньес, Диас (Гакпо 63)

Предупреждения: Рая 66 – Макалилстер 33, Слот 72 (за пределами поля), Нуньес 90+4