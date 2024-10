АПЛ. Арсенал – Ливерпуль 2:2. Возвращают Манчестер Сити на первое место

Английская Премьер-лига, девятый тур

"Эмирейтс" (Лондон)

Главный арбитр: Энтони Тейлор

До этого тура “Ливерпуль” шел первым в турнирной таблице и еще ни разу в текущем сезоне во всех турнирах не сыграл вничью. “Арсенал” находился на третьем месте и готовился к борьбе. Но лучше всего ситуацией воспользовался "Манчестер Сити". Сегодняшний результат – ему на руку.

Игра была ровной, если принимать во внимание все 90 минут. На старте команды присматривались друг к другу, никуда не торопились. А на девятой минуте Уайт со своей половины поля отдал на ход Сака. Вингер убрал Робертсона и пробил в ближний угол. Ох и пострадал сегодня шотландец от Букайо. Слот вынужден был его заменить во втором тайме, потому что очень много единоборств проигрывал Робо.

А для Сака этот гол стал 50 в рамках АПЛ. В текущем чемпионате – 10 результативных действий (3+7). Невероятного веса футболист, от которого исходило сегодня много обострения.

