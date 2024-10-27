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Тен Хаг - о поражении Манчестер Юнайтед: Я не имел никаких претензий к своей команде, кроме забитых мячей
Очки не взяли
Getty Images / Global Images Ukraine
Менеджер "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг прокомментировал поражение команды в матче 9-го тура АПЛ против "Вест Хэма" (1:2).
"Мы создали много моментов, играли в хороший футбол, особенно в первом тайме. Именно такой я хочу видеть свою игру, доминантной. Очень хорошее построение и структуры. Я насчитал шесть или семь 100-процентных моментов, которые мы должны были забить.
Когда ты не забиваешь, ты должен сохранять спокойствие и продолжать идти вперед. Я не имел никаких претензий к своей команде, кроме забитых мячей.
Удача не на моей стороне. Она не на нашей стороне. Прошлый сезон ничем не отличался, но мы его изменили. Мы полны решимости, что все будет так же. Все изменится, если мы продолжим так играть", - сказал коуч.
После 9-го тура "Манчестер Юнайтед" занимает 14-е место в турнирной таблице АПЛ. Команда имеет в активе 11 очков.
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