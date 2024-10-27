Слот: Очень приятно видеть, что у нас была энергия и мы были настолько сильными, чтобы отыграться в игре с Арсеналом

Менеджер "Ливерпуля" Арне Слот поделился впечатлениями от матча против "Арсенала" (2:2) в 9-м туре АПЛ.

"Дважды уступать против очень сильной и хорошей команды и получить очко - это приятно видеть, потому что на этой неделе нам пришлось играть на выезде в Европе.

Уступая дважды, когда болельщики были такими громкими, команда вернулась настолько сильной во втором тайме. Я не чувствовал, что мы заслуживали того, чтобы проигрывать 2:1. Очень приятно видеть, что у нас была энергия и мы были настолько сильными, чтобы отыграться в игре. Мы были действительно хороши, и мы были действительно сильны сегодня.

"Ливерпуль" претендует на титул? Я знаю, что вы, ребята, любите говорить о претендентах на титул, это часть вашей работы. Можете ли вы достичь результата в такой сложной выездной игре, как эта? То, как мы это сделали, меня очень порадовало. То, как мы можем соперничать с такой сильной командой как "Арсенал" на их стадионе, приятно видеть. Но к чему это приведет, я не могу сказать", - произнес Слот.