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Слот: Очень приятно видеть, что у нас была энергия и мы были настолько сильными, чтобы отыграться в игре с Арсеналом
Взяли очко
Getty Images/Global Images Ukraine
Менеджер "Ливерпуля" Арне Слот поделился впечатлениями от матча против "Арсенала" (2:2) в 9-м туре АПЛ.
"Дважды уступать против очень сильной и хорошей команды и получить очко - это приятно видеть, потому что на этой неделе нам пришлось играть на выезде в Европе.
Уступая дважды, когда болельщики были такими громкими, команда вернулась настолько сильной во втором тайме. Я не чувствовал, что мы заслуживали того, чтобы проигрывать 2:1. Очень приятно видеть, что у нас была энергия и мы были настолько сильными, чтобы отыграться в игре. Мы были действительно хороши, и мы были действительно сильны сегодня.
"Ливерпуль" претендует на титул? Я знаю, что вы, ребята, любите говорить о претендентах на титул, это часть вашей работы. Можете ли вы достичь результата в такой сложной выездной игре, как эта? То, как мы это сделали, меня очень порадовало. То, как мы можем соперничать с такой сильной командой как "Арсенал" на их стадионе, приятно видеть. Но к чему это приведет, я не могу сказать", - произнес Слот.
После 9-го тура "Ливерпуль" размещается на 2-м месте в турнирной таблице АПЛ, имея 22 очка. Это на балл меньше первого "Манчестер Сити".
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