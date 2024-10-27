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"Команда жива, команда хочет этого": Артета - о борьбе за титул

Англия
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Сегодня Арсенал сыграл вничью

"Команда жива, команда хочет этого": Артета - о борьбе за титул

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Менеджер "Арсенала" Микель Артета прокомментировал ничейный результат в матче 9-го тура АПЛ с "Ливерпулем" (2:2).

"Очень горжусь командой, особенно в той ситуации, через которую мы сейчас проходим - вы, наверное, не можете себе представить. Я думаю, что в первом тайме это было тотальное доминирование, мы были действительно хороши, действительно доминирующие, действительно эффективные, и результат, возможно, должен был быть большим.

Не пропустив ничего, мы, по сути, пропустили два мяча. Это действительно разочаровывает, и то, что мы не смогли доиграть игру до конца, особенно глядя на себя и две вещи, которые мы не сделали в определенных аспектах.

Отставание от "Сити" на 5 очков? Вы не хотите быть в таком положении. Вы хотите быть на пять очков впереди, но это то, где мы находимся. Команда жива, команда хочет этого. Я чувствую это каждый день. Игроки, которые не могут играть, они расстроены тем, что не играют. Те, что получают травмы, те, что есть, они находятся в хорошем состоянии. Все наладится, и мы будем в лучшем месте", - сказал Артета.

После 9-го тура "Арсенал" занимает 3-е место в АПЛ, имея 18 зачетных пунктов. Команда отстает на 4 очка от "Ливерпуля" и на 5 очков от "Манчестер Сити".

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Источник:
www.football.london
Опубликовал: Виктор Иванчук
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