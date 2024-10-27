Постекоглу - о поражении Кристал Пелесу: Мы делали глупости, глупые фолы и теряли самообладание

Менеджер "Тоттенхэма" Анже Постекоглу прокомментировал поражение команды от "Кристал Пэлас" (0:1) в матче 9-го тура АПЛ.

"Это была игра, которая превратилась, и это меня не удивило, в битву. Много остановок, запусков и стояния вокруг. Мы не очень хорошо с этим справлялись. Мы не смогли понять природу того, что там происходило. Это превратилось в битву. Они справились с этим лучше, чем мы.

Это была игра, в которой нам нужно было оставаться собранными и не попасть в ловушку, пытаясь играть в ту игру, в которую в конечном итоге хотел играть "Пэлас". Это превратилось в игру, которая была битвой за битвой, дуэлями, остановками, выжиданием. Мы должны быть гораздо более трезвомыслящими относительно того, как нам с этим бороться, а не попадать в ловушку того, что мы сделали сегодня.

Я не хочу играть с ними в их игру. Я хочу попытаться сделать так, чтобы люди приспособились к нашей игре. Кое-что выходит из-под контроля, потому что они, очевидно, будут довольно агрессивными в своем подходе, что неудивительно. И то, как судья реагирует на это, не столько с точки зрения вызовов, сколько с точки зрения остановки и не спешки, все это выходит из-под нашего контроля. Но я просто чувствовал, что если бы мы имели контроль над ситуацией, то могли бы справиться с ней лучше. В итоге мы делали глупости, глупые фолы и теряли самообладание, что только добавляет к такому типу игры, когда ты не можешь получить никакого сцепления. Поэтому я думаю, что мы направили свое разочарование в неправильное русло, вместо того, чтобы справиться с ним так, как мы должны были", - сказал Постекоглу.