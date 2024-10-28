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Впервые в истории Челси два игрока забили шесть или более голов в девяти стартовых матчах сезона АПЛ

Англия

Еще полгода назад такой показатель было трудно представить в составе синих

Впервые в истории Челси два игрока забили шесть или более голов в девяти стартовых матчах сезона АПЛ

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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В воскресенье "Челси", благодаря забитым мячам Коула Палмера и Николаса Джексона, дома переиграл "Ньюкасл" со счетом 2:1. Для подопечных Энцо Марески это уже пятая победа в чемпионате, однако "синие" также установили уникальное достижение для себя.

Как сообщает Opta, впервые в истории "Челси" два игрока забили шесть или более мячей в девяти стартовых матчах сезона АПЛ. Это сделали Коул Палмер и Николас Джексон, которые отметились 7 и 6 голами в чемпионате соответственно. Кроме того, начиная с мая этого года, "синие" выиграли 10 из 14 матчей АПЛ и только "Манчестер Сити" получил больше очков (35) в этих соревнованиях, чем лондонский клуб (32 очка) за этот период.

Добавим, что следующий поединок "Челси" проведет в Кубке лиги 30 октября на выезде против "Ньюкасла".

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Источник:
Opta
Опубликовал: Александр Гресь
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