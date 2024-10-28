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МЮ после девяти туров имеет второй самый низкий показатель добытых очков в своей истории в Премьер-лиге

Англия

Продолжается падение манкунианцев

МЮ после девяти туров имеет второй самый низкий показатель добытых очков в своей истории в Премьер-лиге

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Вчера "Манчестер Юнайтед" на выезде уступил "Вест Хэму" со счетом 1:2. Команда Эрика тен Хага имеет провальные результаты в чемпионате, поскольку они с 11 очками находятся на 14-й позиции в турнирной таблице.

Кроме того, по информации Opta, "красные дьяволы" после девяти туров имеют второй самый низкий показатель добытых очков в своей истории в Премьер-лиге. Единственная кампания, где "МЮ" набрал меньшее количество, был сезон 2019/20 (10 очков). По итогам того сезона "красные дьяволы" тогда заняли третье место, набрав 66 пунктов.

Добавим, что следующий матч "МЮ" в АПЛ состоится 3 ноября дома против "Челси".

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Источник:
Opta
Опубликовал: Александр Гресь
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