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Мохамед Салах забил 11 голов в 15 матчах Премьер-лиги против Арсенала. Только двое игроков отличились больше египтянина
Форвард красных находится в прекрасной форме
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Вчера "Ливерпуль" спасся от поражения на "Эмирейтс", сыграв вничью с "Арсеналом" со счетом 2:2. Одним из авторов забитых мячей был Мохамед Салах, который отыграл полностью этот матч.
Как сообщает Opta, египтянин забил 11 голов в 15 матчах Премьер-лиги против "Арсенала". Только Гарри Кейн (14) и Уэйн Руни (12) отмечались в воротах "канониров" чаще форварда "Ливерпуля". Кроме того, Мохамед Салах сравнялся с Робби Фаулером в списке лучших бомбардиров АПЛ, занимая 8-е место с 163-мя голами.
Добавим, что следующий матч "Ливерпуль" в Кубке лиги 30 октября на выезде против "Брайтона".
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