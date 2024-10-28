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Николас Джексон - один из самых быстрых игроков в истории Челси, забивший 20 голов в АПЛ

Англия

Вот это неожиданный результат от сенегальца

Николас Джексон - один из самых быстрых игроков в истории Челси, забивший 20 голов в АПЛ

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Вчера "Челси" победил "Ньюкасл" со счетом 2:1. Одним из авторов забитых мячей был Николас Джексон, который имеет отличный старт сезона в составе лондонцев.

По информации Opta, Николас Джексон является одним из самых быстрых игроков в истории "Челси", который забил 20 голов в АПЛ. Для такого показателя сенегальцу понадобилось 44 матча, и он в частности опередил таких игроков как Джанлуку Виалли (49), Эйдура Гудьонсена (48) и Дидье Дрогба (50). Только четыре футболиста в составе "синих" забили 20 мячей быстрее Джексона - это Диего Коста (26), партнер по команде Коул Палмер (27), Джимми Флойд Хассельбайнк (33) и Марк Штайн (37). Несмотря на критику в сторону сенегальца с начала прошлого сезона, еще более впечатляющим достижением является то, что ни один из его голов не был с пенальти. Только Коста (29) и Хассельбайнк (37) достигли отметки в 20 забитых мячей не с 11-метровой отметки за "Челси" в Премьер-лиге быстрее него.

Добавим, что в этом сезоне Николас Джексон провел 10 матчей, где отметился 6 голами и 3 ассистами.

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Челси (Лондон) Николас Джексон
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Источник:
Opta
Опубликовал: Александр Гресь
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