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Все к этому шло. Топ-клуб АПЛ уволил главного тренера
Поражение от "Вест Хэма" стало последней каплей
Getty Images/Global Images Ukraine
"Манчестер Юнайтед" прекратил сотрудничество с главным тренером Эриком тен Хагом.
"Мы благодарны Эрику за все, что он сделал за время работы с нами, и желаем ему всего наилучшего в будущем", - говорится в заявлении пресс-службы манкунианцев.
Отмечается, что до тех пор, пока не будет найдена полноценная замена ушедшему специалисту, обязанности наставника команды на себя возьмёт Рууд ван Нистелрой.
Тен Хаг возглавил "МЮ" в апреле 2022 года, и за это время привел "красных дьяволов" к завоеванию Кубка лиги в 2023 году и Кубка Англии в 2024 годах.
Club statement: Erik ten Hag.#MUFC— Manchester United (@ManUtd) October 28, 2024
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