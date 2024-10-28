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Все к этому шло. Топ-клуб АПЛ уволил главного тренера

Англия
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Поражение от "Вест Хэма" стало последней каплей

Все к этому шло. Топ-клуб АПЛ уволил главного тренера

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Манчестер Юнайтед" прекратил сотрудничество с главным тренером Эриком тен Хагом.

"Мы благодарны Эрику за все, что он сделал за время работы с нами, и желаем ему всего наилучшего в будущем", - говорится в заявлении пресс-службы манкунианцев.

Отмечается, что до тех пор, пока не будет найдена полноценная замена ушедшему специалисту, обязанности наставника команды на себя возьмёт Рууд ван Нистелрой.

Тен Хаг возглавил "МЮ" в апреле 2022 года, и за это время привел "красных дьяволов" к завоеванию Кубка лиги в 2023 году и Кубка Англии в 2024 годах.

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Источник:
Man Utd
Опубликовал: Александр Бураков
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Nevermore (Донецк)
28.10.2024 в 14:06
б л я(
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Комментарии 1
Nevermore (Донецк)
28.10.2024 в 14:06
б л я(
Ответить
0
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