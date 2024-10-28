Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Тренер Ливерпуля рассказал, за что получил желтую карточку в матче с Арсеналом
В следующий раз нидерландец будет вести себя осторожнее
Getty Images / Global Images Ukraine
Вчера "Ливерпуль" добыл ничью на "Эмирейтс" с "Арсеналом" (2:2). Во время поединка в одном из эпизодов Арне Слот получил предупреждение от Энтони Тейлора. Уже после поединка нидерландский специалист отметил, что произошло недоразумение между ним и бригадой арбитров, которые судили эту игру.
"Они [игроки "Арсенала"] всегда падали, когда владели мячом. Я сказал Ибу [Ибраиму Конате]: "Это с**ная шутка", но четвертый арбитр подумал, что я с ним разговариваю. За это я получил желтую!", - цитирует Арне Слота Sky Sports.
Arne Slot on Arsenal: “They always fell down when they had ball possession. I said to Ibou: 'This is a ****ing joke', but the fourth official thought I was talking to him. I got a yellow for that!” (Sky Sports) pic.twitter.com/5M7DkvTPbt— DaveOCKOP (@DaveOCKOP) October 27, 2024
Добавим, что после девяти туров "Ливерпуль" занимает второе место в турнирной таблице, имея в своем активе 22 очка.
Популярное сейчас
- Барса поймала Реал в капкан, Шахтер позволил Динамо решать судьбу медалей. Обзор El Clásico и Класичного
- Сегодня состоится церемония вручения Золотого мяча. Впервые со времен Шевченко номинирован украинец
- Кубок Украины, МЮ – Челси, Забарный vs Холанд. Расписание футбола на 28 октября – 3 ноября
- Вратарь сборной Украины вместо Челси перейдет в Арсенал
- Красотка дня. Милая девушка игрока Арсенала, который круто подставил Ризныка на Emirates Stadium
- Ярослава Магучих – украинская прима легкой атлетики на обложке модного журнала Vogue