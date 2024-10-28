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Тренер Ливерпуля рассказал, за что получил желтую карточку в матче с Арсеналом

Англия
Обновлено

В следующий раз нидерландец будет вести себя осторожнее

Тренер Ливерпуля рассказал, за что получил желтую карточку в матче с Арсеналом

Getty Images / Global Images Ukraine

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Вчера "Ливерпуль" добыл ничью на "Эмирейтс" с "Арсеналом" (2:2). Во время поединка в одном из эпизодов Арне Слот получил предупреждение от Энтони Тейлора. Уже после поединка нидерландский специалист отметил, что произошло недоразумение между ним и бригадой арбитров, которые судили эту игру.

"Они [игроки "Арсенала"] всегда падали, когда владели мячом. Я сказал Ибу [Ибраиму Конате]: "Это с**ная шутка", но четвертый арбитр подумал, что я с ним разговариваю. За это я получил желтую!", - цитирует Арне Слота Sky Sports.

Добавим, что после девяти туров "Ливерпуль" занимает второе место в турнирной таблице, имея в своем активе 22 очка.

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Ливерпуль Арне Слот
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Источник:
Sky Sports
Опубликовал: Александр Гресь
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