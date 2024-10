Тренер Ливерпуля рассказал, за что получил желтую карточку в матче с Арсеналом

Вчера "Ливерпуль" добыл ничью на "Эмирейтс" с "Арсеналом" (2:2). Во время поединка в одном из эпизодов Арне Слот получил предупреждение от Энтони Тейлора. Уже после поединка нидерландский специалист отметил, что произошло недоразумение между ним и бригадой арбитров, которые судили эту игру.

"Они [игроки "Арсенала"] всегда падали, когда владели мячом. Я сказал Ибу [Ибраиму Конате]: "Это с**ная шутка", но четвертый арбитр подумал, что я с ним разговариваю. За это я получил желтую!", - цитирует Арне Слота Sky Sports.

Arne Slot on Arsenal: “They always fell down when they had ball possession. I said to Ibou: 'This is a ****ing joke', but the fourth official thought I was talking to him. I got a yellow for that!” (Sky Sports) pic.twitter.com/5M7DkvTPbt