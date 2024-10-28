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Капитан Манчестер Юнайтед отреагировал на увольнение Эрика тен Хага

Англия

Игрок запостил фото с трофеями, выигранными под руководством нидерландца

Капитан Манчестер Юнайтед отреагировал на увольнение Эрика тен Хага

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Сегодня стало известно об увольнении с должности главного тренера "МЮ" Эрика тен Хага. Уже появились первые реакции игроков "красных дьяволов" относительно этой новости. В частности капитан команды Бруну Фернандеш на своей странице в Инстаграме выложил сообщение со словами благодарности нидерландскому специалисту, где на фото португалец вместе с тренером держат два трофея, выигранными под руководством Эрика тен Хага.

"Спасибо за все, босс! Я ценю доверие и моменты, которые мы разделили вместе, желаю вам всего наилучшего в будущем. Даже зная, что последний период был не самым лучшим для всех нас, я надеюсь, что вы, болельщики, сможете сохранить все то хорошее, что менеджер сделал для нашего клуба!", - заявил Бруну Фернандеш.

Напомним, что "МЮ" под руководством Эрика тен Хага выиграл Кубок лиги в сезоне 2022/23 и Кубок Англии в этом году.

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Манчестер Юнайтед Бруну Фернандеш Эрик тен Хаг
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Источник:
Бруну Фернандеш
Опубликовал: Александр Гресь
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