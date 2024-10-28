Эрик тен Хаг имеет второй коэффициент побед в МЮ среди специалистов, которые тренировали команду после Алекса Фергюсона

Сегодня Эрик тен Хаг покинул пост главного тренера "МЮ" из-за ужасных результатов команды в этом сезоне. В общем голландец стал пятым постоянным менеджером "Манчестер Юнайтед" после того, как легендарный сэр Алекс Фергюсон ушел в отставку, когда его команда вернула себе титул чемпиона Премьер-лиги в 2013 году.

Как сообщает BBC, Эрик тен Хаг имеет второй коэффициент побед (54,7%) в "МЮ" среди специалистов, которые тренировали команду после эры Фергюсона. У Дэвида Мойеса он составляет 52,9%, Луи ван Гал имеет 52,4% выигранных матчей. Что касается Жозе Моуринью и Уле Гуннара Сульшера, то они имеют по 58,3% и 54,2% побед соответственно.

Также Эрик тен Хаг имеет самые высокие чистые расходы (потраченные деньги минус деньги, полученные от продажи) среди всех руководителей "Манчестер Юнайтед" со времен сэра Алекса Фергюсона. За время своего управления клубом, голландец использовал 401 млн фунтов стерлингов. Вторым по затратам идет Сульшер (306,9 млн фунтов стерлингов), Жозе Моуринью потратил на трансферы 288 млн фунтов стерлингов. Что касается Луи ван Гала и Дэвида Мойеса, то за свои каденции они потратили 151,3 млн фунтов стерлингов и 60,7 млн фунтов стерлингов соответственно.