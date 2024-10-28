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Брайтон может подписать бывшего вингера Ливерпуля
Игрок находится в невероятной форме
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Брайтон" может подписать бывшего вингера "Ливерпуля". 29-летний японец Такуми Минамино может вернуться в АПЛ. Игрок находится в невероятной форме, играя за "Монако".
Главный тренер "Брайтона" Фабиан Хюрцелер заинтересован в трансфере нападающего. Считается, что один из лучших игроков "Монако" может усилить состав команды "чаек", благодаря универсальности, поскольку он умеет играть на нескольких разных позициях.
Возможный трансфер Минамино в "Брайтон" оценивается в 20 миллионов евро. Игрок открыт к своему возвращению в АПЛ. До этого 29-летний японец играл за "Ливерпуль" с 2020 до 2022 года. В 55 матчах за "красных" Такуми Минамино забил 14 голов и отдал три ассиста во всех турнирах.
В этом сезоне за "Монако" Такуми Минамино отметился тремя голами и двумя результативными передачами в 11 матчах за клуб в чемпионате Франции и Лиге чемпионов.
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