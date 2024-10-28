Вест Хэм интересуется одним из ключевых игроков Аталанты

"Вест Хэм" вчера одержал свою третью победу в чемпионате, переиграв дома кризисный "МЮ" со счетом 2:1. Впрочем, Хулен Лопетеги имеет ограниченные возможности в атаке, поскольку из-за травмы Никласа Фюллькруга в нападении играют Майкл Антонио и Дэнни Ингз, которые уже далеки от своих лучших кондиций. Поэтому испанский специалист хочет усилить эту линию и обратил свое внимание в сторону Серии А.

По информации GiveMeSport, "молотобойцы" интересуются Адемолой Лукманом из "Аталанты" и провел внутренние переговоры о возможности подписания игрока. Нападающий провел впечатляющий сезон 2023/24 в Бергамо, отметившись 17 голами и отдав 10 результативных передач во всех турнирах, а также сделав хет-трик в финале Лиги Европы против леверкузенского "Байера". Хотя есть и другие претенденты на этого игрока, однако "Вест Хэм" хочет попробовать приобрести нигерийца уже этой зимой. По данным transfermarkt, стоимость игрока составляет 40 млн евро.

Добавим, что в этом сезоне Адемола Лукман провел 10 матчей, где отметился 5 голами и 5 ассистами.