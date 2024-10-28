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Украинец попал в команду недели в АПЛ

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Защитник провел отличный матч на выходных

Украинец попал в команду недели в АПЛ

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Украинский защитник попал в команду недели в АПЛ по итогам 9-го тура, согласно версии легендарного нападающего в истории английского футбола Алана Ширера.

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Кроме Ильи Забарного в команду недели 9-го тура в АПЛ попал его одноклубник — вратарь Марк Траверс.

Также добавим, что известные статистические порталы WhoScored и SofaScore довольно высоко оценили действия украинца в выездной игре "Борнмута" в АПЛ против "Астон Виллы" (1:1) на 6.7 и 7.0 баллов соответственно. На данный момент команда Забарного занимает 11 место в чемпионате Англии с 12 очками.

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Источник:
Premier League
Опубликовал: Андрей Журба
Комментарии
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Консул (Звягель )
28.10.2024 в 18:03
Забарний має всі шанси перейти в більш статусний клуб
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Комментарии 1
Консул (Звягель )
28.10.2024 в 18:03
Забарний має всі шанси перейти в більш статусний клуб
Ответить
0
0

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