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Украинец попал в команду недели в АПЛ
Защитник провел отличный матч на выходных
Getty Images/Global Images Ukraine
Украинский защитник попал в команду недели в АПЛ по итогам 9-го тура, согласно версии легендарного нападающего в истории английского футбола Алана Ширера.
Кроме Ильи Забарного в команду недели 9-го тура в АПЛ попал его одноклубник — вратарь Марк Траверс.
Также добавим, что известные статистические порталы WhoScored и SofaScore довольно высоко оценили действия украинца в выездной игре "Борнмута" в АПЛ против "Астон Виллы" (1:1) на 6.7 и 7.0 баллов соответственно. На данный момент команда Забарного занимает 11 место в чемпионате Англии с 12 очками.
Introducing @alanshearer's Team of the Week ???? pic.twitter.com/J6Hw6TVvrR— Premier League (@premierleague) October 28, 2024
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