Украинец попал в команду недели в АПЛ

Украинский защитник попал в команду недели в АПЛ по итогам 9-го тура, согласно версии легендарного нападающего в истории английского футбола Алана Ширера.

Кроме Ильи Забарного в команду недели 9-го тура в АПЛ попал его одноклубник — вратарь Марк Траверс.

Также добавим, что известные статистические порталы WhoScored и SofaScore довольно высоко оценили действия украинца в выездной игре "Борнмута" в АПЛ против "Астон Виллы" (1:1) на 6.7 и 7.0 баллов соответственно. На данный момент команда Забарного занимает 11 место в чемпионате Англии с 12 очками.