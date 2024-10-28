Де Хеа отреагировал на увольнение Тен Хага из Манчестер Юнайтед

Бывший голкипер "Манчестер Юнайтед" Давид де Хеа в социальных сетях отреагировал на увольнение главного тренера "красных дьяволов" Эрика тен Хага.

Испанец, который защищал ворота "МЮ" с 2011 года по 2013 год, а ныне выступает за итальянскую "Фиорентину", опубликовал в Х эмодзи:

???????? — David de Gea (@D_DeGea) October 28, 2024

Это сообщение сразу вызвало бурную реакцию среди фанатов "Манчестер Юнайтед" и не только.