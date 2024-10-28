  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Де Хеа отреагировал на увольнение Тен Хага из Манчестер Юнайтед
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Де Хеа отреагировал на увольнение Тен Хага из Манчестер Юнайтед

Англия

Вратарь в Х опубликовал эмодзи

Де Хеа отреагировал на увольнение Тен Хага из Манчестер Юнайтед

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Екатерина Власова Автор UA-Футбол
Новина українською

Бывший голкипер "Манчестер Юнайтед" Давид де Хеа в социальных сетях отреагировал на увольнение главного тренера "красных дьяволов" Эрика тен Хага.

Испанец, который защищал ворота "МЮ" с 2011 года по 2013 год, а ныне выступает за итальянскую "Фиорентину", опубликовал в Х эмодзи:

Это сообщение сразу вызвало бурную реакцию среди фанатов "Манчестер Юнайтед" и не только.

Читайте такжеКапитан Манчестер Юнайтед отреагировал на увольнение Эрика тен Хага
По теме
yellow-arrow
Капитан Арсенала в ближайшее время сможет вернуться к тренировкам. Известны сроки восстановления
yellow-arrow
Арсенал все еще сохраняет интерес к Мудрику, - журналист
yellow-arrow
Гарначо - об увольнении тен Хага из МЮ: Желаю вам всего наилучшего
Давид де Хеа Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
150 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости