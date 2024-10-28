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Гарначо - об увольнении тен Хага из МЮ: Желаю вам всего наилучшего
Вингер поблагодарил Эрика тен Хага
Getty Images / Global Images Ukraine
Левый вингер "Манчестер Юнайтед" Алехандро Гарначо отреагировал на увольнение главного тренера команды Эрика тен Хага.
"Спасибо за все, босс. Я всегда буду благодарен вам за то, что дали мне возможность и уверенность играть за этот клуб. Я буду помнить хорошие времена, которые мы провели вместе, желаю вам всего наилучшего", - говорил Гарначо.
Сегодня, 28 октября, "МЮ" объявил о прекращении сотрудничества с тен Хагом, который работал в английском клубе с апреля 2022 года.
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Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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