Гарначо - об увольнении тен Хага из МЮ: Желаю вам всего наилучшего

Левый вингер "Манчестер Юнайтед" Алехандро Гарначо отреагировал на увольнение главного тренера команды Эрика тен Хага.

"Спасибо за все, босс. Я всегда буду благодарен вам за то, что дали мне возможность и уверенность играть за этот клуб. Я буду помнить хорошие времена, которые мы провели вместе, желаю вам всего наилучшего", - говорил Гарначо.