Капитан Арсенала в ближайшее время сможет вернуться к тренировкам. Известны сроки восстановления

Сообщается, что капитан "Арсенала" Мартин Эдегор в ближайшее время сможет вернуться к тренировкам на траве. Известны приблизительные сроки восстановления игрока.

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25-летний полузащитник "Арсенала" Мартин Эдегор продолжает восстанавливаться после травмы лодыжки. По состоянию на данный момент известно, что на этой неделе атакующий хавбек "канониров" сможет вернуться к тренировкам с командой. Однако все еще неизвестно, сможет ли он попасть в состав команды на следующую игру.

Ранее главный тренер сборной Норвегии Столе Сольбаккен рассказал, что он рассчитывает на Мартина Эдегора во время следующего международного перерыва. Несмотря на это, растет уверенность в том, что он сможет сыграть за "Арсенал" еще до начала ноября, но последнее слово остается за наставником команды Микелем Артетой.

Добавим, что Мартин Эдегор получил травму лодыжки еще в начале сентября в матче Лиги наций за сборную Норвегии в игре против Австрии, пропустив все последующие матчи за клуб и сборную.