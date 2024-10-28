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Капитан Арсенала в ближайшее время сможет вернуться к тренировкам. Известны сроки восстановления
Лидер канониров становится еще ближе к своему возвращению на поле
Getty Images/Global Images Ukraine
Сообщается, что капитан "Арсенала" Мартин Эдегор в ближайшее время сможет вернуться к тренировкам на траве. Известны приблизительные сроки восстановления игрока.
25-летний полузащитник "Арсенала" Мартин Эдегор продолжает восстанавливаться после травмы лодыжки. По состоянию на данный момент известно, что на этой неделе атакующий хавбек "канониров" сможет вернуться к тренировкам с командой. Однако все еще неизвестно, сможет ли он попасть в состав команды на следующую игру.
Ранее главный тренер сборной Норвегии Столе Сольбаккен рассказал, что он рассчитывает на Мартина Эдегора во время следующего международного перерыва. Несмотря на это, растет уверенность в том, что он сможет сыграть за "Арсенал" еще до начала ноября, но последнее слово остается за наставником команды Микелем Артетой.
Добавим, что Мартин Эдегор получил травму лодыжки еще в начале сентября в матче Лиги наций за сборную Норвегии в игре против Австрии, пропустив все последующие матчи за клуб и сборную.
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