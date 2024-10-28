Тренер Брентфорда опроверг слухи о переходе в Манчестер Юнайтед

Главный тренер "Брентфорда" Томас Франк прокомментировал слухи о том, что он может возглавить "Манчестер Юнайтед" вместо Эрика тен Хага, которого уволили сегодня, 28 октября.

"У меня есть ответственность перед своим клубом. Я должен выполнять работу для болельщиков, руководства, игроков и персонала. Что ждет меня в будущем - не знаю. Но пока я счастлив в "Брентфорде", - сказал специалист.

Франк уже шесть лет возглавляет английскую команду и именно под его руководством они попали в Премьер-лигу 2021/22.