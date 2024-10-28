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Тренер Брентфорда опроверг слухи о переходе в Манчестер Юнайтед

Англия

У меня есть ответственность перед своим клубом (с)

Тренер Брентфорда опроверг слухи о переходе в Манчестер Юнайтед

Getty Images / Global Images Ukraine

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Главный тренер "Брентфорда" Томас Франк прокомментировал слухи о том, что он может возглавить "Манчестер Юнайтед" вместо Эрика тен Хага, которого уволили сегодня, 28 октября.

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"У меня есть ответственность перед своим клубом. Я должен выполнять работу для болельщиков, руководства, игроков и персонала.

Что ждет меня в будущем - не знаю. Но пока я счастлив в "Брентфорде", - сказал специалист.

Франк уже шесть лет возглавляет английскую команду и именно под его руководством они попали в Премьер-лигу 2021/22.

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Брентфорд (Лондон) Манчестер Юнайтед Томас Франк
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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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