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Тренер Брентфорда опроверг слухи о переходе в Манчестер Юнайтед
У меня есть ответственность перед своим клубом (с)
Getty Images / Global Images Ukraine
Главный тренер "Брентфорда" Томас Франк прокомментировал слухи о том, что он может возглавить "Манчестер Юнайтед" вместо Эрика тен Хага, которого уволили сегодня, 28 октября.
"У меня есть ответственность перед своим клубом. Я должен выполнять работу для болельщиков, руководства, игроков и персонала.
Что ждет меня в будущем - не знаю. Но пока я счастлив в "Брентфорде", - сказал специалист.
Франк уже шесть лет возглавляет английскую команду и именно под его руководством они попали в Премьер-лигу 2021/22.
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