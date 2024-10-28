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МЮ работает над назначением нового главного тренера команды. Известно имя главного кандидата

Англия

Ведутся активные переговоры о возможном назначении

МЮ работает над назначением нового главного тренера команды. Известно имя главного кандидата

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Сообщается, что "Манчестер Юнайтед" на данный момент работает над назначением нового главного тренера после того, как сегодня утром стало известно об увольнении Эрика тен Хага.

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В сообщении от авторитетного журналиста Дэвида Орнштейна говорится о том, что "Манчестер Юнайтед" ведет активные переговоры со "Спортингом" касательно возможного назначения Рубена Аморима на должность главного тренера команды.

В "МЮ" готовы выплатить 10 миллионов евро "Спортингу" по условиям контракта Рубена Аморима с клубом, чтобы 39-летний португальский специалист смог возглавить "красных дьяволов". Стороны ведут активные переговоры по соглашению, согласно которому Рууд ван Нистелрой сможет временно исполнять обязанности до прихода Аморима.

Отметим, что Рубен Аморим в прошлом сезоне выиграл чемпионат Португалии со "Спортингом". Ранее его связывали с работой в "Ливерпуле", когда "мерсисайдцы" искали замену Юргену Клоппу, но Аморим решил остаться в Португалии.

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Источник:
The Athletic
Опубликовал: Андрей Журба
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