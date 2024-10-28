МЮ работает над назначением нового главного тренера команды. Известно имя главного кандидата

Сообщается, что "Манчестер Юнайтед" на данный момент работает над назначением нового главного тренера после того, как сегодня утром стало известно об увольнении Эрика тен Хага.

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В сообщении от авторитетного журналиста Дэвида Орнштейна говорится о том, что "Манчестер Юнайтед" ведет активные переговоры со "Спортингом" касательно возможного назначения Рубена Аморима на должность главного тренера команды.

В "МЮ" готовы выплатить 10 миллионов евро "Спортингу" по условиям контракта Рубена Аморима с клубом, чтобы 39-летний португальский специалист смог возглавить "красных дьяволов". Стороны ведут активные переговоры по соглашению, согласно которому Рууд ван Нистелрой сможет временно исполнять обязанности до прихода Аморима.

Отметим, что Рубен Аморим в прошлом сезоне выиграл чемпионат Португалии со "Спортингом". Ранее его связывали с работой в "Ливерпуле", когда "мерсисайдцы" искали замену Юргену Клоппу, но Аморим решил остаться в Португалии.