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МЮ работает над назначением нового главного тренера команды. Известно имя главного кандидата
Ведутся активные переговоры о возможном назначении
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Сообщается, что "Манчестер Юнайтед" на данный момент работает над назначением нового главного тренера после того, как сегодня утром стало известно об увольнении Эрика тен Хага.
В сообщении от авторитетного журналиста Дэвида Орнштейна говорится о том, что "Манчестер Юнайтед" ведет активные переговоры со "Спортингом" касательно возможного назначения Рубена Аморима на должность главного тренера команды.
В "МЮ" готовы выплатить 10 миллионов евро "Спортингу" по условиям контракта Рубена Аморима с клубом, чтобы 39-летний португальский специалист смог возглавить "красных дьяволов". Стороны ведут активные переговоры по соглашению, согласно которому Рууд ван Нистелрой сможет временно исполнять обязанности до прихода Аморима.
Отметим, что Рубен Аморим в прошлом сезоне выиграл чемпионат Португалии со "Спортингом". Ранее его связывали с работой в "Ливерпуле", когда "мерсисайдцы" искали замену Юргену Клоппу, но Аморим решил остаться в Португалии.
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