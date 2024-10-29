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Он что-то знал. За несколько месяцев до увольнения Тен Хаг договорился о повышенной компенсации

Англия
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С такой суммой можно быть безработным еще долго

Он что-то знал. За несколько месяцев до увольнения Тен Хаг договорился о повышенной компенсации

Getty Images / Global Images Ukraine

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Нидерландский специалист возглавил "Манчестер Юнайтед" летом 2022 года. Начавшаяся перестройка команды затянулась и результаты становятся всё хуже. Руководство "красных дьяволов" решило попрощаться с тренером, чтобы следующий наставник успел спасти текущий сезон.

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В июне стороны продолжили сотрудничество ещё на одну кампанию. В процессе обсуждения деталей Эрику удалось договориться о повышенной компенсации. Экс-коуч "Аякса" решил перестраховаться и не прогадал.

По данным источника, Эрик получит за досрочное увольнение 17 млн ​​фунтов стерлингов.

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Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг
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Источник:
Manchester Evening
Опубликовал: Александр Симченко
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