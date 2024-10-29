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Он что-то знал. За несколько месяцев до увольнения Тен Хаг договорился о повышенной компенсации
С такой суммой можно быть безработным еще долго
Getty Images / Global Images Ukraine
Нидерландский специалист возглавил "Манчестер Юнайтед" летом 2022 года. Начавшаяся перестройка команды затянулась и результаты становятся всё хуже. Руководство "красных дьяволов" решило попрощаться с тренером, чтобы следующий наставник успел спасти текущий сезон.
В июне стороны продолжили сотрудничество ещё на одну кампанию. В процессе обсуждения деталей Эрику удалось договориться о повышенной компенсации. Экс-коуч "Аякса" решил перестраховаться и не прогадал.
По данным источника, Эрик получит за досрочное увольнение 17 млн фунтов стерлингов.
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