Арсенал отклонил предложение Палмейраса по трансферу своего нападающего

В этом сезоне Габриэль Жезус не является основным игроком Микеля Артеты. Нападающий в основном выходит со скамейки запасных, однако он далеко не в оптимальной форме сейчас. Впрочем, летом карьера 27-летнего игрока могла измениться, поскольку его хотел приобрести "Палмейрас", который получил отказ в трансфере. Бразильский клуб рассматривал возможность подписать Жезуса, чтобы усилить состав команды накануне Клубного чемпионата мира в следующем году.

"Габриэль Жезус не приедет. Мы связались с "Арсеналом", и они сказали: "Лейла, нет никаких условий. Мы не собираемся вести переговоры по игроку". Тема закрыта", - заявила президент клуба Лейла Перейра в интервью ESPN.

Напомним, что Габриэль Жезус является воспитанником молодежной академии "Палмейраса", в котором он провел два года, прежде чем присоединиться к "Манчестер Сити" в январе 2017 года. Добавим, что в этом сезоне бразилец провел 11 матчей, однако никакими результативными действиями он не отметился.