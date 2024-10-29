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Арсенал отклонил предложение Палмейраса по трансферу своего нападающего

Англия

Бразильский клуб хотел усилиться перед Клубным чемпионатом мира

Арсенал отклонил предложение Палмейраса по трансферу своего нападающего

Getty Images / Global Images Ukraine

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В этом сезоне Габриэль Жезус не является основным игроком Микеля Артеты. Нападающий в основном выходит со скамейки запасных, однако он далеко не в оптимальной форме сейчас. Впрочем, летом карьера 27-летнего игрока могла измениться, поскольку его хотел приобрести "Палмейрас", который получил отказ в трансфере. Бразильский клуб рассматривал возможность подписать Жезуса, чтобы усилить состав команды накануне Клубного чемпионата мира в следующем году.

"Габриэль Жезус не приедет. Мы связались с "Арсеналом", и они сказали: "Лейла, нет никаких условий. Мы не собираемся вести переговоры по игроку". Тема закрыта", - заявила президент клуба Лейла Перейра в интервью ESPN.

Напомним, что Габриэль Жезус является воспитанником молодежной академии "Палмейраса", в котором он провел два года, прежде чем присоединиться к "Манчестер Сити" в январе 2017 года. Добавим, что в этом сезоне бразилец провел 11 матчей, однако никакими результативными действиями он не отметился.

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Арсенал (Лондон) Палмейрас (Сан-Паулу) Габриэл Жезус
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Источник:
ESPN
Опубликовал: Александр Гресь
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