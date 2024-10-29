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Ливерпуль проявляет интерес к защитнику Ноттингема

Англия

Правда, мерсисайдцы столкнутся с конкуренцией за подписание этого игрока

Ливерпуль проявляет интерес к защитнику Ноттингема

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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"Красные" составили шорт-лист кандидатов на позицию центрального защитника на фоне неопределенности вокруг Вирджила ван Дейка, у которого в конце сезона истекает контракт. Капитан не исключает подписания нового соглашения с "Ливерпулем", но клуб планирует усилить оборону независимо от того, будет ли это сделано следующим летом.

По информации TEAMtalk, игрок "Ноттингема" Мурилло попал в шорт-лист "Ливерпуля" как главная цель усиления обороны. "Красные" намерены внимательно следить за ним в течение сезона, прежде чем решить, делать ли переход следующим летом. Также Арне Слоту придется столкнуться с конкуренцией за подписание 22-летнего центрального защитника, поскольку "Челси" также готов побороться за бразильца. По данным transfermarkt, стоимость игрока составляет 40 млн евро.

Добавим, что в этом сезоне Мурилло провел 9 матчей и никакими результативными действиями не отличался.

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Источник:
TEAMtalk
Опубликовал: Александр Гресь
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