Ноттингем Форест ведет переговоры о продлении контракта с одним из ключевых игроков команды

"Ноттингем" является едва ли не самой приятной неожиданностью в этом сезоне: после девяти туров команда Нуну Эшпириту Санту занимает седьмое место, имея в своем активе 16 очков. Руководство "лесников" уже работают над тем, чтобы удержать ключевых игроков в клубе.

The Telegraph сообщает, что "Ноттингем Форест" ведет переговоры о продлении соглашения с Крисом Вудом. Новозеландец дважды отличился в пятничной победе над "Лестером" со счетом 3:1, в очередной раз продемонстрировав свою великолепную результативность в составе "лесников". Клуб надеется быстро достичь соглашения с 32-летним нападающим, а новый контракт, вероятно, будет рассчитан на два с половиной года.

Добавим, что в этом сезоне Крис Вуд провел 9 матчей и отметился 7 забитыми мячами.