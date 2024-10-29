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Ливерпуль продолжает следить за полузащитником Бенфики

Англия

Арне Слот очень хорошо знает способности этого игрока

Ливерпуль продолжает следить за полузащитником Бенфики

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Оркун Кекчю в прошлом году присоединился к "Бенфике" из "Фейеноорда". Турецкий полузащитник является одним из лидеров команды в этом сезоне и к нему приковано немалое внимание со стороны других европейских клубов.

По информации португальского издания Record, представители "Ливерпуля" продолжают следить за выступлениями 23-летнего игрока "Бенфики". Скауты "красных" побывали на матче "орлов" с "Риу Аве", который завершился разгромной победой лиссабонцев (5:0). Кроме того, Арне Слот прекрасно знает навыки этого полузащитника, поскольку они ранее пересекались в "Фейеноорде", где турецкий футболист был капитаном. По данным transfermarkt, стоимость игрока составляет 28 млн евро.

Добавим, что в этом сезоне Оркун Кекчю провел 11 матчей, где отметился 4 голами и 3 ассистами.

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Бенфика (Лиссабон) Ливерпуль Оркун Кекчю
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Источник:
Record
Опубликовал: Александр Гресь
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