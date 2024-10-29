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Известный португальский менеджер согласился возглавить Манчестер Юнайтед
Сейчас все зависит от переговоров между клубами
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Манчестер Юнайтед" активно работает над назначением нового постоянного тренера команды. На данный момент все зависит от переговоров между клубами.
Главный тренер лиссабонского "Спортинга" Рубен Аморим дал зеленый свет "Манчестер Юнайтед". Известно, что 39-летний португальский специалист близок к тому, чтобы возглавить клуб. Рубен Аморим уважает свой нынешний клуб, поэтому сейчас все зависит от переговоров между "Спортингом" и "Манчестер Юнайтед". В случае, если "красным дьяволам" удастся обо всем договориться, они заплатят почти 10 миллионов евро по условиям контракта Аморима со "Спортингом", чтоб тот мог покинуть клуб.
Напомним, что вчера, 28 октября, "Манчестер Юнайтед" уволил Эрика тен Хага после выездного поражения от "Вест Хэма" со счетом 2:1. Нидерландец работал в клубе с июля 2022 года и выиграл с командой Кубок лиги и Кубок Англии.
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