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Ливерпуль хочет подписать нападающего, который в этом году поразил АПЛ

Англия

В клубе отметили его великолепные бомбардирские качества

Ливерпуль хочет подписать нападающего, который в этом году поразил АПЛ

Getty Images/Global Images Ukraine

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"Ливерпуль" рассматривает возможность подписания впечатляющего нападающего из "Кристал Пэлас" Жан-Филиппа Матета.

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Сообщается, что "Ливерпуль", впечатленный выдающейся формой 27-летнего нападающего "Кристал Пэлас", надеется подписать Жан-Филиппа Матета. Известно, что "мерсисайдцы" считаются фаворитами в борьбе за француза, несмотря на возможную конкуренцию со стороны европейских топ-клубов.

Недавно Матета отказался от переговоров с "Кристал Пэлас" относительно возможного продления контракта с клубом, поскольку был разочарован предложенными условиями. Жан Филипп-Матета хочет подписать выгодное соглашение после того, как он забил 19 голов и отдал 5 результативных передач за "орлов" в АПЛ с начала прошлого сезона. Его действующий контракт с "Кристал Пэлас" рассчитан до 2026 года, и "орлы" могут воспользоваться опцией его продления на еще один год.

"Ливерпуль" считает, что Жан-Филипп Матета сможет быстро адаптироваться в новом клубе, поскольку он уже имеет опыт игры в АПЛ.

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Ливерпуль Кристал Пэлас (Лондон) Жан-Филипп Матета
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Источник:
TEAMtalk
Опубликовал: Андрей Журба
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