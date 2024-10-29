  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Один из ключевых игроков Ньюкасла может покинуть команду в конце сезона
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Один из ключевых игроков Ньюкасла может покинуть команду в конце сезона

Англия

Все будет зависеть от того, где финишируют сороки

Один из ключевых игроков Ньюкасла может покинуть команду в конце сезона

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Александер Исак был едва ли не лучшим футболистом "Ньюкасла" в прошлом сезоне (25 голов и 2 ассиста в 40 матчах). "Сороки" очень заинтересованы в дальнейшем сотрудничестве со своим нападающим, у которого контракт завершается в 2028 году, однако столкнулись с неожиданными проблемами в этом направлении.

Как сообщает Football Insider, окружение шведа отложило переговоры по новому контракту на фоне беспокойства по поводу направления, в котором движется клуб. Источники утверждают, что нападающий хочет играть в Лиге чемпионов и все больше обеспокоен шансами достичь этого уровня в команде Эдди Хау. "Сороки" не побеждали в последних пяти матчах чемпионата, в последний раз потерпев поражение от "Челси" со счетом 2:1. После девяти матчей они опустились на 12-е место, и швед готов будет покинуть "Ньюкасл", если им не удастся финишировать в еврокубковой зоне.

Добавим, что в этом сезоне Александер Исак провел 8 матчей, где отметился 2 голами и одним ассистом.

По теме
yellow-arrow
"Думаю, мы снова увидим его в большом клубе". Тренер Ливерпуля об отставке Тен Хага
yellow-arrow
Эдди Хау призвал фанатов Ньюкасла не освистывать замены, которые он делает во время матчей
yellow-arrow
Интер получил деньги за игрока Манчестер Юнайтед
Ньюкасл Александер Исак
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Football Insider
Опубликовал: Александр Гресь
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
150 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости