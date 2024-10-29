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Один из ключевых игроков Ньюкасла может покинуть команду в конце сезона
Все будет зависеть от того, где финишируют сороки
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Александер Исак был едва ли не лучшим футболистом "Ньюкасла" в прошлом сезоне (25 голов и 2 ассиста в 40 матчах). "Сороки" очень заинтересованы в дальнейшем сотрудничестве со своим нападающим, у которого контракт завершается в 2028 году, однако столкнулись с неожиданными проблемами в этом направлении.
Как сообщает Football Insider, окружение шведа отложило переговоры по новому контракту на фоне беспокойства по поводу направления, в котором движется клуб. Источники утверждают, что нападающий хочет играть в Лиге чемпионов и все больше обеспокоен шансами достичь этого уровня в команде Эдди Хау. "Сороки" не побеждали в последних пяти матчах чемпионата, в последний раз потерпев поражение от "Челси" со счетом 2:1. После девяти матчей они опустились на 12-е место, и швед готов будет покинуть "Ньюкасл", если им не удастся финишировать в еврокубковой зоне.
Добавим, что в этом сезоне Александер Исак провел 8 матчей, где отметился 2 голами и одним ассистом.
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