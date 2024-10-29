  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Эдди Хау призвал фанатов Ньюкасла не освистывать замены, которые он делает во время матчей
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Эдди Хау призвал фанатов Ньюкасла не освистывать замены, которые он делает во время матчей

Англия

Посмотрим послушаются ли они тренера

Эдди Хау призвал фанатов Ньюкасла не освистывать замены, которые он делает во время матчей

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В минувшие выходные "Ньюкасл" на выезде уступил "Челси" со счетом 1:2. Команда Эдди Хау не может одержать победу в пяти матчах подряд АПЛ, а во время поединка с "синими" тренера "сорок" освистывали собственные болельщики, когда он заменил Сандро Тонали. На предматчевой пресс-конференции Кубка лиги наставник "Ньюкасла" призвал болельщиков придержать свое разочарование до финального свистка.

"Мне нравится, что болельщики относятся к Сандро с большим уважением, как и я. Единственное, о чем я просил бы, чтобы любое разочарование в отношении меня или любые решения были отражены после игры, а не в конкретный момент матча. Тогда игрокам трудно выходить на поле. Это создает элемент сомнения. Сложное решение, которое я принимаю, особенно в полузащите, заключается в том, что у нас есть три выдающихся игрока, которые начинают игру. А потом ты проигрываешь игру и делаешь изменения, которые, по твоему мнению, могут нам помочь. Я менеджер, который любит делать быстрые изменения, особенно если мы преследуем игру. Тогда кто-то должен выйти из игры, и когда вы смотрите на нашу команду, это трудное решение", - заявил Эдди Хау.

Добавим, что матч 1/8 финала Кубка лиги между "Ньюкаслом" и "Челси" состоится 30 октября в 21:45 на стадионе "Сент-Джеймс Парк".

По теме
yellow-arrow
"Думаю, мы снова увидим его в большом клубе". Тренер Ливерпуля об отставке Тен Хага
yellow-arrow
Интер получил деньги за игрока Манчестер Юнайтед
yellow-arrow
Сенсационный нападающий Спортинга имеет особую договоренность с португальским клубом. Известны детали сделки
Ньюкасл Эдди Хау
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Sky Sports
Опубликовал: Александр Гресь
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
150 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости