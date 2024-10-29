Эдди Хау призвал фанатов Ньюкасла не освистывать замены, которые он делает во время матчей

В минувшие выходные "Ньюкасл" на выезде уступил "Челси" со счетом 1:2. Команда Эдди Хау не может одержать победу в пяти матчах подряд АПЛ, а во время поединка с "синими" тренера "сорок" освистывали собственные болельщики, когда он заменил Сандро Тонали. На предматчевой пресс-конференции Кубка лиги наставник "Ньюкасла" призвал болельщиков придержать свое разочарование до финального свистка.

"Мне нравится, что болельщики относятся к Сандро с большим уважением, как и я. Единственное, о чем я просил бы, чтобы любое разочарование в отношении меня или любые решения были отражены после игры, а не в конкретный момент матча. Тогда игрокам трудно выходить на поле. Это создает элемент сомнения. Сложное решение, которое я принимаю, особенно в полузащите, заключается в том, что у нас есть три выдающихся игрока, которые начинают игру. А потом ты проигрываешь игру и делаешь изменения, которые, по твоему мнению, могут нам помочь. Я менеджер, который любит делать быстрые изменения, особенно если мы преследуем игру. Тогда кто-то должен выйти из игры, и когда вы смотрите на нашу команду, это трудное решение", - заявил Эдди Хау.

Добавим, что матч 1/8 финала Кубка лиги между "Ньюкаслом" и "Челси" состоится 30 октября в 21:45 на стадионе "Сент-Джеймс Парк".