  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Менеджер Ньюкасла выразил свою поддержку Эрику Тен Хагу, которого уволили из Манчестер Юнайтед
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Менеджер Ньюкасла выразил свою поддержку Эрику Тен Хагу, которого уволили из Манчестер Юнайтед

Англия

Тренерская солидарность

Менеджер Ньюкасла выразил свою поддержку Эрику Тен Хагу, которого уволили из Манчестер Юнайтед

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Вчера стало известно об увольнении Эрика тен Хага с поста главного тренера "МЮ". "Красные дьяволы" сейчас находятся на 14-й позиции в АПЛ, имея в своем активе лишь 11 очков. Главный тренер "Ньюкасла" Эдди Хау выразил свою поддержку нидерландскому специалисту, который руководил "манкунианцами" два года.

"Всегда грустно, когда менеджер теряет работу. Вы сочувствуете любому на этой должности, потому что знаете напряжение, знаете вызовы. И каждый клуб отличается. Конечно, работа на самом высоком уровне не становится легче ни в одном клубе. Поэтому вчера я сочувствовал Эрику [тен Хагу]", - цитирует Эдди Хау Sky Sports.

Добавим, что обязанности наставника "Манчестер Юнайтед" на себя возьмет Рууд ван Нистелрой.

По теме
yellow-arrow
Гари Линекер назвал идеального кандидата на должность менеджера Манчестер Юнайтед
yellow-arrow
"Мне очень жаль его". Пеп Гвардиола прокомментировал увольнение тренера МЮ
yellow-arrow
Пеп Гвардиола - о Родри: Мы очень гордимся его достижением
Эрик тен Хаг Эдди Хау
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Sky Sports
Опубликовал: Александр Гресь
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
150 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости