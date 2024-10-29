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Менеджер Ньюкасла выразил свою поддержку Эрику Тен Хагу, которого уволили из Манчестер Юнайтед
Тренерская солидарность
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Вчера стало известно об увольнении Эрика тен Хага с поста главного тренера "МЮ". "Красные дьяволы" сейчас находятся на 14-й позиции в АПЛ, имея в своем активе лишь 11 очков. Главный тренер "Ньюкасла" Эдди Хау выразил свою поддержку нидерландскому специалисту, который руководил "манкунианцами" два года.
"Всегда грустно, когда менеджер теряет работу. Вы сочувствуете любому на этой должности, потому что знаете напряжение, знаете вызовы. И каждый клуб отличается. Конечно, работа на самом высоком уровне не становится легче ни в одном клубе. Поэтому вчера я сочувствовал Эрику [тен Хагу]", - цитирует Эдди Хау Sky Sports.
Добавим, что обязанности наставника "Манчестер Юнайтед" на себя возьмет Рууд ван Нистелрой.
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