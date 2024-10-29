  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. "Думаю, мы снова увидим его в большом клубе". Тренер Ливерпуля об отставке Тен Хага
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

"Думаю, мы снова увидим его в большом клубе". Тренер Ливерпуля об отставке Тен Хага

Англия

Выразил надежду

"Думаю, мы снова увидим его в большом клубе". Тренер Ливерпуля об отставке Тен Хага

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Тренер "Ливерпуля" Арне Слот высказался об отставке тренера "Манчестер Юнайтед" Тен Хага.

По его словам, нидерландцам грустно от такой новости.

Он менеджер из Нидерландов, поэтому нам, нидерландцам, грустно от этого. Мы знаем, что такое может случиться в нашей работе. Особенно, когда немного знаешь его и от вложенных им усилий в свою работу, - сообщил Слот.

Тренер "Ливерпуля" выразил надежду, что Тен Хагу удастся найти работу в большом клубе.

Мы помним, как хорошо он работал в "Аяксе" и потом выиграл в "Манчестер Юнайтед два трофея. Думаю, в ближайшем будущем мы снова увидим его в большом клубе, - сказал Арне Слот.

28 октября "Манчестер Юнайтед" уволил главного тренера Эрика Тен Хага. В этом сезоне клуб одержал 3 победы и 2 раза сыграл вничью в английской Премьер-Лиге. Также под руководством нидерландского тренера клуб трижды сыграл вничью в Лиге Европы.

Временным тренером "Манчестер Юнайтед" стал Рууд ван Нистелрой.

По теме
yellow-arrow
Гари Линекер назвал идеального кандидата на должность менеджера Манчестер Юнайтед
yellow-arrow
"Мне очень жаль его". Пеп Гвардиола прокомментировал увольнение тренера МЮ
yellow-arrow
Пеп Гвардиола - о Родри: Мы очень гордимся его достижением
Эрик тен Хаг Арне Слот
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
This is Anfield
Опубликовал: Владислав Прийменко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
150 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости