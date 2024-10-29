"Думаю, мы снова увидим его в большом клубе". Тренер Ливерпуля об отставке Тен Хага

Тренер "Ливерпуля" Арне Слот высказался об отставке тренера "Манчестер Юнайтед" Тен Хага.

По его словам, нидерландцам грустно от такой новости.

Он менеджер из Нидерландов, поэтому нам, нидерландцам, грустно от этого. Мы знаем, что такое может случиться в нашей работе. Особенно, когда немного знаешь его и от вложенных им усилий в свою работу, - сообщил Слот.

Тренер "Ливерпуля" выразил надежду, что Тен Хагу удастся найти работу в большом клубе.

Мы помним, как хорошо он работал в "Аяксе" и потом выиграл в "Манчестер Юнайтед два трофея. Думаю, в ближайшем будущем мы снова увидим его в большом клубе, - сказал Арне Слот.

28 октября "Манчестер Юнайтед" уволил главного тренера Эрика Тен Хага. В этом сезоне клуб одержал 3 победы и 2 раза сыграл вничью в английской Премьер-Лиге. Также под руководством нидерландского тренера клуб трижды сыграл вничью в Лиге Европы.

Временным тренером "Манчестер Юнайтед" стал Рууд ван Нистелрой.