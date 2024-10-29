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Милан проявляет интерес к атакующему полузащитнику Тоттенхэма

Англия

Об этом сообщает TEAMtalk

Милан проявляет интерес к атакующему полузащитнику Тоттенхэма

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Игрок "россонери" Рафаэль Леао остается трансферной целью для многих европейских клубов и его нынешнее положение в клубе все больше будет склонять к тому, чтобы покинуть "Сан-Сиро". Златан Ибрагимович сейчас является старшим советником правления "Милана", поэтому он рассматривает возможность потенциальной замены португальца на другого футболиста.

Сообщается, что "россонери" проявляют интерес к Деяну Кулусевски из "Тоттенхэма". Златан Ибрагимович очень хорошо знает способности шведского полузащитника и готов амбициозно начать торги за него с 50 млн евро. Однако 24-летнего футболиста будет трудно приобрести, поскольку он является ключевым игроком для Постекоглу и его стоимость за последние месяцы стремительно выросла. "Тоттенхэм", скорее всего, потребует за него более 84 млн евро, прежде чем даже рассматривать вопрос о переходе шведа.

Добавим, что в этом сезоне Деяна Кулусевски провел 13 матчей, где отметился 2 голами и 2 ассистами.

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Тоттенхэм (Лондон) Милан Деян Кулусевски
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Источник:
TEAMtalk
Опубликовал: Александр Гресь
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