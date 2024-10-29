Манчестер Юнайтед готов зимой отпустить дорогого нападающего

Английский "Манчестер Юнайтед" готов зимой отпустить своего дорогого игррока.

По информации TalkSport, клуб сообщил о своём решении Антони, после того как он не оправдал ожиданий.

Нападающим интересуются нидерландский "Аякс", из которого Антони перешёл в английский клуб, а также бразильский "Фламенго".

Также источник сообщает, что "Манчестер Юнайтед" планирует продать игрока как можно дороже.

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Антони перешёл в "Манчестер Юнайтед" в сезоне 2022/23. Английский клуб заплатил за нападающего 95 млн евро.

В этом сезоне Антони сыграл 5 матчей за клуб во всех турнирах, в которых забил один гол – в ворота "Барнсли" в Кубке Лиги (7:0).

Последний матч бразилец сыграл против "Фенербахче", выйдя на замену. Он получил травму на поле, и его унесли на носилках.

TransferMarkt оценивает игрока в 20 млн евро.