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Манчестер Юнайтед готов зимой отпустить дорогого нападающего
Клуб не станет препятствовать уходу игрока
Getty Images/Global Images Ukraine
Английский "Манчестер Юнайтед" готов зимой отпустить своего дорогого игррока.
По информации TalkSport, клуб сообщил о своём решении Антони, после того как он не оправдал ожиданий.
Нападающим интересуются нидерландский "Аякс", из которого Антони перешёл в английский клуб, а также бразильский "Фламенго".
Также источник сообщает, что "Манчестер Юнайтед" планирует продать игрока как можно дороже.
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Антони перешёл в "Манчестер Юнайтед" в сезоне 2022/23. Английский клуб заплатил за нападающего 95 млн евро.
В этом сезоне Антони сыграл 5 матчей за клуб во всех турнирах, в которых забил один гол – в ворота "Барнсли" в Кубке Лиги (7:0).
Последний матч бразилец сыграл против "Фенербахче", выйдя на замену. Он получил травму на поле, и его унесли на носилках.
TransferMarkt оценивает игрока в 20 млн евро.
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