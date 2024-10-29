  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Манчестер Юнайтед готов зимой отпустить дорогого нападающего
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Манчестер Юнайтед готов зимой отпустить дорогого нападающего

Англия

Клуб не станет препятствовать уходу игрока

Манчестер Юнайтед готов зимой отпустить дорогого нападающего

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Английский "Манчестер Юнайтед" готов зимой отпустить своего дорогого игррока.

По информации TalkSport, клуб сообщил о своём решении Антони, после того как он не оправдал ожиданий.

Нападающим интересуются нидерландский "Аякс", из которого Антони перешёл в английский клуб, а также бразильский "Фламенго".

Также источник сообщает, что "Манчестер Юнайтед" планирует продать игрока как можно дороже.

  • Не только футбол. Все важнейшие новости в режиме Live в Telegram UA-Football

Антони перешёл в "Манчестер Юнайтед" в сезоне 2022/23. Английский клуб заплатил за нападающего 95 млн евро.

В этом сезоне Антони сыграл 5 матчей за клуб во всех турнирах, в которых забил один гол – в ворота "Барнсли" в Кубке Лиги (7:0).

Последний матч бразилец сыграл против "Фенербахче", выйдя на замену. Он получил травму на поле, и его унесли на носилках.

TransferMarkt оценивает игрока в 20 млн евро.

По теме
yellow-arrow
Гари Линекер назвал идеального кандидата на должность менеджера Манчестер Юнайтед
yellow-arrow
"Мне очень жаль его". Пеп Гвардиола прокомментировал увольнение тренера МЮ
yellow-arrow
Пеп Гвардиола - о Родри: Мы очень гордимся его достижением
Манчестер Юнайтед Антони
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
TalkSport
Опубликовал: Владислав Прийменко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
150 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости