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Манчестер Юнайтед хочет подписать нового тренера до выходных
Ван Нистелрой может стать тренером на один матч
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Английский "Манчестер Юнайтед" заинтересованный в подписании нового тренера до выходных.
По словам Record, Рубен Аморим может полететь в Англию в среду. Переговоры между "Манчестер Юнайтед" и "Спортингом" на продвинутой стадии.
Португальская A Bola пишет, что представители "Манчестер Юнайтед" отправятся в Лиссабон для заключения соглашения с тренером сразу после матча "Спортинга".
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29 октября "Спортинг" под руководством Аморима сыграет в четвертьфинале Кубка Лиги против "Насьонала".
Напомним, что "Манчестер Юнайтед" уволили Тен Хага 28 октября и назначили временного тренера команды Рууда ван Нистелроя.
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