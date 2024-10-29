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Манчестер Юнайтед хочет подписать нового тренера до выходных

Англия

Ван Нистелрой может стать тренером на один матч

Манчестер Юнайтед хочет подписать нового тренера до выходных

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Английский "Манчестер Юнайтед" заинтересованный в подписании нового тренера до выходных.

По словам Record, Рубен Аморим может полететь в Англию в среду. Переговоры между "Манчестер Юнайтед" и "Спортингом" на продвинутой стадии.

Португальская A Bola пишет, что представители "Манчестер Юнайтед" отправятся в Лиссабон для заключения соглашения с тренером сразу после матча "Спортинга".

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29 октября "Спортинг" под руководством Аморима сыграет в четвертьфинале Кубка Лиги против "Насьонала".

Напомним, что "Манчестер Юнайтед" уволили Тен Хага 28 октября и назначили временного тренера команды Рууда ван Нистелроя.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Прийменко
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