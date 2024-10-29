Пеп Гвардиола - о Родри: Мы очень гордимся его достижением

Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола поздравил Родри с победой в голосовании на Золотой мяч-2024. Эта награда стала первой в карьере для испанского игрока.

"Что я могу сказать? Мы поздравляем его, всю его семью и друзей. Это невероятная новость для нас. Мы очень гордимся им и его достижением. Несколько лет назад мы бы никогда и не могли подумать, что наш игрок получит эту престижную награду".

"Надеюсь, что эта победа придаст ему необходимой энергии, чтобы как можно лучше восстановиться к началу следующего сезона, чтобы снова быть с нами", — отметил Гвардиола.