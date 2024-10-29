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Пеп Гвардиола - о Родри: Мы очень гордимся его достижением
Главный тренер Ман Сити поздравил своего игрока с получением Золотого мяча
ITV Football via X
Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола поздравил Родри с победой в голосовании на Золотой мяч-2024. Эта награда стала первой в карьере для испанского игрока.
"Что я могу сказать? Мы поздравляем его, всю его семью и друзей. Это невероятная новость для нас. Мы очень гордимся им и его достижением. Несколько лет назад мы бы никогда и не могли подумать, что наш игрок получит эту престижную награду".
"Надеюсь, что эта победа придаст ему необходимой энергии, чтобы как можно лучше восстановиться к началу следующего сезона, чтобы снова быть с нами", — отметил Гвардиола.
Напомним, что конкурентами полузащитника на награду были игроки мадридского "Реала": Винисиус Жуниор, Джуд Беллингем и Дани Карвахаль.
Rodriiiiiiiiiii ????— Manchester City (@ManCity) October 28, 2024
The 2024 Men's #ballondor winner! ✨ pic.twitter.com/XaR7T9xPS1
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