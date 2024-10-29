Гари Линекер назвал идеального кандидата на должность менеджера Манчестер Юнайтед

Вчера "МЮ" уволил с должности главного тренера Эрика тен Хага, поскольку команда демонстрирует ужасную игру и результаты (14-е место в АПЛ). В медиа появляются немало сообщений о том, что "красные дьяволы" заинтересованы в услугах Рубена Аморима, Томаса Франка, Хави и других специалистов. По мнению экс-игрока, а ныне футбольного эксперта Гари Линекера, Ли Карсли является идеальным кандидатом на должность менеджера "МЮ".

"Я думаю, что это было бы очень интересно, потому что он, безусловно, блестящий тренер. Такой себе Ли Карсли, о котором они, пожалуй, не подумают. Но это тренер с творческим воображением, он играет в очень атакующий футбол. Из того, что я слышал от игроков сборной Англии, считают, что он был действительно хорошим, интересным и вдумчивым в игре. Единственное, с чем он немного боролся, я думаю, это работа с прессой, но этому можно довольно легко и быстро научиться. Я не думаю, что они пойдут за ним, потому что они, вероятно, либо останутся с Ван Нистелроем, если он будет хорошо играть на старте, что часто бывает, либо они... Но на данный момент не так много громких имен среди элитных, проверенных менеджеров, которые работают на протяжении многих лет", - цитирует Гари Линекера talkSPORT.

Напомним, что Ли Карсли до конца года будет исполнять обязанности главного тренера сборной Англии.