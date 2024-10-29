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"Мне очень жаль его". Пеп Гвардиола прокомментировал увольнение тренера МЮ

Англия

Гвардиола уверен, что Тен Хаг вернется сильнее

"Мне очень жаль его". Пеп Гвардиола прокомментировал увольнение тренера МЮ

Getty Images / Global Images Ukraine

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Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола поделился своими мыслями относительно увольнения Эрика тен Хага с поста главного тренера "Манчестер Юнайтед", о чем стало известно в начале этой недели.

"Мне действительно очень жаль Эрика тен Хага. У нас отличные дружеские отношения, он представлял "Манчестер Юнайтед" на самом высоком уровне с точки зрения поведения и собственных действий".

"Эта игра всегда зависит от результатов, мы всегда рискуем своей работой и тем, что нас могут уволить. Я уверен, что он вернется более сильным".

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Напомним, что Тен Хаг возглавил "Манчестер Юнайтед" в 2022 году, за это время клуб под его руководством выиграл Кубок лиги и Кубок Англии. На данный момент известно, что "МЮ" активно работает над поиском нового тренера.

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Манчестер Сити Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг Пеп Гвардиола
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Источник:
Sky Sports
Опубликовал: Андрей Журба
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