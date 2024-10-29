"Мне очень жаль его". Пеп Гвардиола прокомментировал увольнение тренера МЮ

Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола поделился своими мыслями относительно увольнения Эрика тен Хага с поста главного тренера "Манчестер Юнайтед", о чем стало известно в начале этой недели.

"Мне действительно очень жаль Эрика тен Хага. У нас отличные дружеские отношения, он представлял "Манчестер Юнайтед" на самом высоком уровне с точки зрения поведения и собственных действий".

"Эта игра всегда зависит от результатов, мы всегда рискуем своей работой и тем, что нас могут уволить. Я уверен, что он вернется более сильным".