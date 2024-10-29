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"Мне очень жаль его". Пеп Гвардиола прокомментировал увольнение тренера МЮ
Гвардиола уверен, что Тен Хаг вернется сильнее
Getty Images / Global Images Ukraine
Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола поделился своими мыслями относительно увольнения Эрика тен Хага с поста главного тренера "Манчестер Юнайтед", о чем стало известно в начале этой недели.
"Мне действительно очень жаль Эрика тен Хага. У нас отличные дружеские отношения, он представлял "Манчестер Юнайтед" на самом высоком уровне с точки зрения поведения и собственных действий".
"Эта игра всегда зависит от результатов, мы всегда рискуем своей работой и тем, что нас могут уволить. Я уверен, что он вернется более сильным".
????️ "I wish him all the best, he'll come back stronger"— Sky Sports News (@SkySportsNews) October 29, 2024
Pep Guardiola shares his thoughts on Erik ten Hag after he was sacked as manager of Manchester United ???? pic.twitter.com/nh9JS5gxFK
Напомним, что Тен Хаг возглавил "Манчестер Юнайтед" в 2022 году, за это время клуб под его руководством выиграл Кубок лиги и Кубок Англии. На данный момент известно, что "МЮ" активно работает над поиском нового тренера.
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