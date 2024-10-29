Ньюкасл размышляет о подписании звездного нападающего Брентфорда

"Ньюкасл" заинтересован в подписании звездного нападающего "Брентфорда" в январе, но Эдди Хау может столкнуться с проблемой клуба в ограничении финансовых расходов.

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В "Ньюкасле" обсуждают возможность усиления команды в зимнее трансферное окно. Клуб рассматривает возможность подписания вингера "Брентфорда" Бриана Мбеумо в январе, но клубу придется продать кого-то летом, если "сороки" будут вынуждены потратить много денег зимой. Отметим, что кроме "Ньюкасла" за Мбеумо также охотятся и другие клубы АПЛ, в частности лондонский "Арсенал". В этом сезоне нападающий забил восемь голов в девяти матчах чемпионата Англии.

Также напомним, что летом "Ньюкасл" был вынужден продать Эллиота Андерсона и Янкуба Минте в "Ноттингем Форест" и "Брайтон" соответственно, чтобы избежать нарушения правил ФФП.

"Ньюкасл" был приобретен Фондом государственных инвестиций Саудовской Аравии в октябре 2021 года. С того времени клуб потратил более 400 миллионов фунтов стерлингов на игроков. На данный момент "сорокам" трудно вернуть деньги за счет продажи игроков.