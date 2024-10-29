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Тренер Ливерпуля рассказал о ситуации с новичком клуба
Опроверг слухи
Getty Images / Global Images Ukraine
На пресс-конференции перед матчем с "Брайтоном", тренер "Ливерпуля" Арне Слот рассказал о ситуации с новичком команды Федерико Кьезой.
Слот опроверг информацию об отправке Кьезы в аренду. На что он сказал, что нападающего нужно привести в форму.
Кьеза не был на предсезонке с "Ливерпулем", летом у него были занятия с низкой интенсивностью, так как он тренировался только с тремя или четырьмя игроками. Переход в лигу с высокой интенсивностью тренировок трудный для каждого игрока, - сказал Слот.
Нидерландский специалист уверен, что клубу удастся найти подход к развитию игрока.
Пока все не идеально, поэтому мы пытаемся найти правильный подход к его развитию, и я полностью уверен, что это произойдет, - сказал Арне Слот.
Федерико Кьеза перешёл в "Ливерпуль" из "Ювентуса" за 12 млн евро. В этом сезоне нападающий сыграл в двух матч за "Ливерпуль" - в Кубке Лиги против "Вест Хэма", в котором он отдал голевую передачу и выходил на одну минуту в матче против "Милана" в Лиге Чемпионов.
Контракт игрока с "Ливерпулем" действует до 2028 года.
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