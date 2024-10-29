Экс-тренер Манчестер Юнайтед наказывал игроков за проигрышные матчи

Экс-тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг наказывал игроков за проигрышные матчи.

По информации ESPN, экс-наставник клуба давал дополнительные тренировки игрокам, если команда проигрывала матчи. В случае следующих поражений команды игроки получали ещё больше дополнительных тренировок.

Источники сообщили ESPN, что Тен Хаг использовал дополнительные тренировки в качестве реакции на плохие результаты и выступления, что многие игроки считали контрпродуктивным. Они чувствовали усталость перед следующей игрой, проигрывали, а затем получали ещё больше дополнительных тренировок. Тен Хаг всегда отвечал, что футбол в Премьер-лиге напряжённый, поэтому тренировки должны быть такими же, - пишет ESPN.

Напомним, что "Манчестер Юнайтед" уволил Тен Хага в понедельник 28 октября после неутешительных результатов клуба. Временным тренером клуб сделал Рууда ван Нистелроя.

По информации из португальских источников, клуб готов заключить соглашение с Рубеном Аморимом.