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Экс-тренер Манчестер Юнайтед наказывал игроков за проигрышные матчи
Эффективный метод?
Getty Images / Global Images Ukraine
Экс-тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг наказывал игроков за проигрышные матчи.
По информации ESPN, экс-наставник клуба давал дополнительные тренировки игрокам, если команда проигрывала матчи. В случае следующих поражений команды игроки получали ещё больше дополнительных тренировок.
Источники сообщили ESPN, что Тен Хаг использовал дополнительные тренировки в качестве реакции на плохие результаты и выступления, что многие игроки считали контрпродуктивным.
Они чувствовали усталость перед следующей игрой, проигрывали, а затем получали ещё больше дополнительных тренировок. Тен Хаг всегда отвечал, что футбол в Премьер-лиге напряжённый, поэтому тренировки должны быть такими же, - пишет ESPN.
Напомним, что "Манчестер Юнайтед" уволил Тен Хага в понедельник 28 октября после неутешительных результатов клуба. Временным тренером клуб сделал Рууда ван Нистелроя.
По информации из португальских источников, клуб готов заключить соглашение с Рубеном Аморимом.
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