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Ньюкасл – Челси. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка Лиги

Англия

Снова матч Кубка, снова ждем Мудрика в старте

Ньюкасл – Челси. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка Лиги

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Два дня назад "Челси" не очень уверенно, но все же одолел "Ньюкасл" на своем поле в рамках АПЛ. Здесь все гораздо проще в плане давления, ведь это Кубок Лиги, но сложнее в плане стадиона, ведь игра на выезде.

Поскольку Мудрик считается четко игроком на Лигу Конференций и другие кубки, есть основания полагать, что мы сможем увидеть украинца с первых минут. Вторая серия противостояния "сорок" и "синих", должно быть интересно.

Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени в среду, 30 октября.

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Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть эксклюзивно на платформе Setanta Sports по подписке.

Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Назар Черковский
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