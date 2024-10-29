Ньюкасл – Челси. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка Лиги

Два дня назад "Челси" не очень уверенно, но все же одолел "Ньюкасл" на своем поле в рамках АПЛ. Здесь все гораздо проще в плане давления, ведь это Кубок Лиги, но сложнее в плане стадиона, ведь игра на выезде.

Поскольку Мудрик считается четко игроком на Лигу Конференций и другие кубки, есть основания полагать, что мы сможем увидеть украинца с первых минут. Вторая серия противостояния "сорок" и "синих", должно быть интересно.

Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени в среду, 30 октября.

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