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Тоттенхэм – Манчестер Сити. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка Лиги

Англия

Второстепенный турнир, топовые команды

Тоттенхэм – Манчестер Сити. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка Лиги

Getty Images / Global Images Ukraine

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Конечно, противостояние этих команд всегда является особым действом, правда в рамках АПЛ, или даже Лиги Чемпионов, если вспомнить матчи многолетней давности. Но когда мы говорим о ранних стадиях Кубка Лиги, то здесь все же не та ответственность.

Тем не менее, результат получить хочет каждый, вопрос лишь в том, кто готов больше ради этого сделать. Постекоглу против Гвардиолы — ждем голов, эмоций и зрелища.

Стартовый свисток прозвучит в 22:15 по киевскому времени в среду, 30 октября.

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Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть эксклюзивно на платформе Setanta Sports по подписке.

Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Назар Черковский
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