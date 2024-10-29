Тоттенхэм – Манчестер Сити. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка Лиги

Конечно, противостояние этих команд всегда является особым действом, правда в рамках АПЛ, или даже Лиги Чемпионов, если вспомнить матчи многолетней давности. Но когда мы говорим о ранних стадиях Кубка Лиги, то здесь все же не та ответственность.

Тем не менее, результат получить хочет каждый, вопрос лишь в том, кто готов больше ради этого сделать. Постекоглу против Гвардиолы — ждем голов, эмоций и зрелища.

Стартовый свисток прозвучит в 22:15 по киевскому времени в среду, 30 октября.

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