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Манчестер Юнайтед готов заплатить Спортингу 10 млн евро за тренера

Англия
Обновлено

Это португальский специалист, которым интересовались несколько клубов АПЛ

Манчестер Юнайтед готов заплатить Спортингу 10 млн евро за тренера

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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"Спортинг" получил официальное сообщение от "Манчестер Юнайтед" за главного тренера Рубена Аморима.

Английский клуб заплатит "Спортингу" отступные за тренера в размере 10 млн евро. Аморим ответил согласием на присоединение к английскому клубу.

По сообщениям португальских источников, Аморим сегодня проведёт последнюю игру со "Спортингом". Лиссабонский клуб сыграет с "Насьоналом" в четвертьфинале Кубка Лиги в 22:15 по киевскому времени.

Рубеном Аморимом интересовались английский "Ливерпуль" и "Вулверхэмптон".

Напомним, что "Манчестер Юнайтед" уволил Тен Хага в понедельник 28 октября из-за неутешительных результатов клуба.

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Манчестер Юнайтед Рубен Аморим
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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Владислав Прийменко
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