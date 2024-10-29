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Манчестер Юнайтед готов заплатить Спортингу 10 млн евро за тренера
Это португальский специалист, которым интересовались несколько клубов АПЛ
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Спортинг" получил официальное сообщение от "Манчестер Юнайтед" за главного тренера Рубена Аморима.
Английский клуб заплатит "Спортингу" отступные за тренера в размере 10 млн евро. Аморим ответил согласием на присоединение к английскому клубу.
По сообщениям португальских источников, Аморим сегодня проведёт последнюю игру со "Спортингом". Лиссабонский клуб сыграет с "Насьоналом" в четвертьфинале Кубка Лиги в 22:15 по киевскому времени.
Рубеном Аморимом интересовались английский "Ливерпуль" и "Вулверхэмптон".
Напомним, что "Манчестер Юнайтед" уволил Тен Хага в понедельник 28 октября из-за неутешительных результатов клуба.
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