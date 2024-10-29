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Брайтон – Ливерпуль. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка Лиги

Англия

Хюрцелеру нужно провести работу над ошибками

Брайтон – Ливерпуль. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка Лиги

Getty Images / Global Images Ukraine

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В этом сезоне "Брайтон" Фабиана Хюрцелера то очаровывает своей смелостью и стилем, то разочаровывает достаточно наивными тренерскими ходами. Один из таких был против "Челси" с высокой линией обороны, когда «синие» их неустанно наказывали и в итоге выиграли. Да и в минувшие выходные вместо того, чтобы просто закрыться при преимуществе в два гола во втором тайме, они решили лететь забивать еще, за что поплатились и все завершилось ничьей с "волками" 2:2.

Матч Кубка Лиги против "Ливерпуля" обещает стать настоящим зрелищем, но не хочется, чтобы немецкий специалист повторял такие детские ошибки, имея такую классную команду со стилем.

Стартовый свисток прозвучит в 21:30 по киевскому времени в среду, 30 октября.

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Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть на телеканале Setanta Sports.

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Трансляция матча "Брайтон" — "Ливерпуль"
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Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Назар Черковский
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