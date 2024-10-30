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Брайтон – Ливерпуль. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка Лиги
Арне Слот против чрезвычайно атакующей команды
Getty Images / Global Images Ukraine
Противостояние двух атакующих команд — это всегда интересно. "Ливерпуль" Арне Слота, конечно, не столь зажигателен, как было с Клоппом, но это все еще команда, направленная на атаку и контроль.
Когда подобная философия встречается с такой же атакующей идеей Хюрцелера, то голы просто неизбежны, как и итоговое зрелище в этом противостоянии.
Стартовый свисток прозвучит в 21:30 по киевскому времени в среду, 30 октября.
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Кубок Английской Лиги. 1/8 финала.
30 октября. 21:30. Брайтон. "Амекс Стэдиум"
Главный судья: Даррен Бонд (Англия)
Трансляция: Setanta Sports
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
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