  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Брайтон – Ливерпуль. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка Лиги
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Брайтон – Ливерпуль. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка Лиги

Англия

Арне Слот против чрезвычайно атакующей команды

Брайтон – Ливерпуль. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка Лиги

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Противостояние двух атакующих команд — это всегда интересно. "Ливерпуль" Арне Слота, конечно, не столь зажигателен, как было с Клоппом, но это все еще команда, направленная на атаку и контроль.

Когда подобная философия встречается с такой же атакующей идеей Хюрцелера, то голы просто неизбежны, как и итоговое зрелище в этом противостоянии.

Стартовый свисток прозвучит в 21:30 по киевскому времени в среду, 30 октября.

Favbet
3.30
3.85
2.09
Узнать больше

Кубок Английской Лиги. 1/8 финала.

30 октября. 21:30. Брайтон. "Амекс Стэдиум"

Главный судья: Даррен Бонд (Англия)

Трансляция: Setanta Sports

Трансляция матча
play-btn
play sound
В эфире
partner
Трансляция матча "Брайтон" — "Ливерпуль"
Смотреть трансляцию

Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

По теме
yellow-arrow
“Не надо быть безумными — будьте нормальными": обладатель Золотого мяча-2024 закончил универ, не ведет соцсетей и ездит на развалюхе
yellow-arrow
Ван Нистелрой заинтересован в работе тренера МЮ на постоянной основе
yellow-arrow
Варианты в АПЛ и Ла Лиге. Зинченко признался, куда мог перейти из Манчестер Сити
Кубок английской лиги Ливерпуль Брайтон энд Хоув Альбион Арне Слот смотреть футбол онлайн Фабиан Хюрцелер
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Назар Черковский
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
150 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости