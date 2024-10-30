Брайтон – Ливерпуль. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка Лиги

Противостояние двух атакующих команд — это всегда интересно. "Ливерпуль" Арне Слота, конечно, не столь зажигателен, как было с Клоппом, но это все еще команда, направленная на атаку и контроль.

Когда подобная философия встречается с такой же атакующей идеей Хюрцелера, то голы просто неизбежны, как и итоговое зрелище в этом противостоянии.

Стартовый свисток прозвучит в 21:30 по киевскому времени в среду, 30 октября.

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Кубок Английской Лиги. 1/8 финала.

30 октября. 21:30. Брайтон. "Амекс Стэдиум"

Главный судья: Даррен Бонд (Англия)

Трансляция: Setanta Sports

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