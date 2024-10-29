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Микель Артета дал обновление относительно травмированных игроков Арсенала перед игрой в Кубке лиги

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Есть положительные новости о лидере команды

Микель Артета дал обновление относительно травмированных игроков Арсенала перед игрой в Кубке лиги

Getty Images/Global Images Ukraine

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На пресс-конференции накануне матча Кубка лиги против "Престона" главный тренер "Арсенала" Микель Артета дал обновление относительно травмированных игроков команды.

"Мы все еще оцениваем состояние Габриэля Магальяеша перед игрой. У него нет серьезной травмы, ему сейчас намного лучше. Против пока что рано говорить, когда он сможет сыграть".

"С Юрриеном Тимбером все в порядке. Он был слишком уставший, чтобы продолжать игру. У него нет травмы. Риккардо Калафиори, думаю, будет отсутствовать в течение нескольких недель".

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Также Микель Артета подтвердил информацию о том, что капитан команды Мартин Эдегор вернулся к тренировкам.

"Мартин провел уже несколько тренировок за последнюю неделю, но мы не должны спешить. Надеюсь, что он вернется на поле до международного перерыва в ноябре".

Добавим, что свой следующий матч лондонский "Арсенал" проведет в среду, 30-го октября против "Престона" в Кубке лиги. В предыдущем раунде кубка "канониры" обыграли "Болтон" (5:1).

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Арсенал (Лондон) Микель Артета Мартин Эдегор
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Источник:
Сайт Арсенала
Опубликовал: Андрей Журба
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