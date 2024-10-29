Микель Артета дал обновление относительно травмированных игроков Арсенала перед игрой в Кубке лиги

На пресс-конференции накануне матча Кубка лиги против "Престона" главный тренер "Арсенала" Микель Артета дал обновление относительно травмированных игроков команды.

"Мы все еще оцениваем состояние Габриэля Магальяеша перед игрой. У него нет серьезной травмы, ему сейчас намного лучше. Против пока что рано говорить, когда он сможет сыграть".

"С Юрриеном Тимбером все в порядке. Он был слишком уставший, чтобы продолжать игру. У него нет травмы. Риккардо Калафиори, думаю, будет отсутствовать в течение нескольких недель".