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Микель Артета - об увольнении Эрика тен Хага: Всегда досадно видеть, как кто-то из коллег теряет работу

Англия

Тренер канониров поддержал нидерландского специалиста

Микель Артета - об увольнении Эрика тен Хага: Всегда досадно видеть, как кто-то из коллег теряет работу

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета, который работает в клубе уже почти 5 лет, высказался об увольнении Эрика тен Хага с поста главного тренера "Манчестер Юнайтед".

"Всегда досадно видеть, как кто-то из наших коллег теряет работу. Я думаю, что он сделал очень хорошую работу в "Манчестер Юнайтед". Он выигрывал титулы, изменил многие вещи. Он феноменальный тренер, но, к сожалению, случаются такие вещи. Я желаю ему всего наилучшего в его новом разделе карьеры".

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"Никто из тренеров не является неприкосновенным. Вы имеете поддержку от клуба, если вы чего-то достигаете. Мы здесь для того, чтобы выигрывать футбольные матчи, в этом суть нашей работы, никогда не забывайте об этом", — добавил Артета.

Напомним, что Тен Хаг возглавил "Манчестер Юнайтед" в 2022 году, за это время клуб под его руководством выиграл Кубок лиги и Кубок Англии. На данный момент известно, что "МЮ" активно работает над поиском нового тренера.

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Арсенал (Лондон) Микель Артета Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг
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Источник:
Сайт Арсенала
Опубликовал: Андрей Журба
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