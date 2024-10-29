Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Микель Артета - об увольнении Эрика тен Хага: Всегда досадно видеть, как кто-то из коллег теряет работу
Тренер канониров поддержал нидерландского специалиста
Getty Images / Global Images Ukraine
Главный тренер "Арсенала" Микель Артета, который работает в клубе уже почти 5 лет, высказался об увольнении Эрика тен Хага с поста главного тренера "Манчестер Юнайтед".
"Всегда досадно видеть, как кто-то из наших коллег теряет работу. Я думаю, что он сделал очень хорошую работу в "Манчестер Юнайтед". Он выигрывал титулы, изменил многие вещи. Он феноменальный тренер, но, к сожалению, случаются такие вещи. Я желаю ему всего наилучшего в его новом разделе карьеры".
"Никто из тренеров не является неприкосновенным. Вы имеете поддержку от клуба, если вы чего-то достигаете. Мы здесь для того, чтобы выигрывать футбольные матчи, в этом суть нашей работы, никогда не забывайте об этом", — добавил Артета.
Напомним, что Тен Хаг возглавил "Манчестер Юнайтед" в 2022 году, за это время клуб под его руководством выиграл Кубок лиги и Кубок Англии. На данный момент известно, что "МЮ" активно работает над поиском нового тренера.
Популярное сейчас
- Рух - Карпаты. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка Украины
- Золотой мяч-2024. Стало известно, как голосовал представитель Украины
- Магучих в Днепре посетила концерт известной украинской певицы. Фото
- Де Хеа отреагировал на увольнение Тен Хага из Манчестер Юнайтед
- Красавица дня. Жена футболиста, который похоронил Лунина в домашнем El Clásico
- Красотка дня. Милая девушка игрока Арсенала, который круто подставил Ризныка на Emirates Stadium